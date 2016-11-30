Популярный противовоспалительный препарат запрещен в Украине

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на реализацию и применение серии противовоспалительного препарата "Раптен 75", раствор для инъекций, 25 мг/мл по 3 мл (75 мл) в ампулах №5, производства Хемофарм АД, Сербия, пишут Нескучные новости со ссылкой на Вести.





Запрет связан с летальным исходом по применению этой серии препарата.





Раптен 75 применяется для снятия болевых синдромов при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, остеоартроз, боль в позвоночнике и других), при послеоперационном и посттравматическом болевом синдроме, острых приступах подагры, а также при инфекционных заболеваниях ЛОР-органов с выраженным болевым синдромом и воспалительным процессом (включая отит и фаринготонзиллит).





Как ранее сообщал «Вестям» Николай Холоденко, начальник Департамента коммуникаций Гослекслужбы, распоряжение о запрете после публикации в срочном порядке доводится до ведома каждой аптеки и других объектов, и те обязаны безотлагательно выполнить его требования, после чего предоставить отчет в территориальный орган Госслужбы.





Однако, чтобы удостовериться, что к вам не попал запрещенный препарат, обратите внимание, чтобы серия в нем не совпадала с запрещенной (в конкретном случае - серия С600070).







