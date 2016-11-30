С 2017 года вносятся изменения в стипендиальное обеспечение

Такое видение изменения системы стипендиального обеспечения презентовало вчера, 29 ноября, Министерство образования и науки Украины во время Межведомственного совещания относительно проекта Постановления КМУ «О внесении изменений в стипендиальное обеспечение», говорится в сообщении пресс-службы.





«Это совершенно новый — рейтинговый подход к определению стипендий, которые будут получать студенты. А именно, каждый вуз разработает свои критерии для составления рейтинга, которые будут утверждаться ученым советом университета с обязательным согласованием с органами студенческого самоуправления университета», — рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.





Министерство также предполагает, что на 90% место в рейтинге будет определять успеваемость, а на 10% — критерии, который определит ВУЗ. Это поможет определить наиболее успешных студентов, даже если по результатам сессии все они получили одинаковый средний балл.





«Сейчас в проекте бюджета заложено 2,978 млрд грн на социальные стипендии и 2 млрд грн на академические стипендии. Мы же предлагаем, перебросить 1,7 млрд грн из социальных стипендий на академические, что позволит не только полностью профинансировать возросшие социальные стипендии, а и обеспечить выплату увеличенных стипендий почти для половины студентов», — подчеркнула Лилия Гриневич.





С 50% студентов, которые будут получать стипендии, планируется, что 43% — будут получать академические стипендии по рейтинговой системе, а социальную будут получать 7%.





При этом для ВУЗов III-IV уровня аккредитации минимальная стипендия будет на уровне 1100 грн, что на 33.4% больше, чем в прошлом году. Лучшие студенты будут получать стипендию на 72.9% больше чем сейчас — 1600грн, то есть на уровне прожиточного минимума.





При расчетах МОН сохранило сегодняшнее соотношение между минимальными академическими стипендиями различных типов учебных заведений, так и для ВУЗОВ III-IV уровня аккредитации и ВУЗов I-II уровня аккредитации и ПТУ увеличение минимальной стипендии предполагается на 33,4%.





Таким образом, минимальная стипендия для студентов ВУЗов I-II уровня аккредитации составит 830 грн, а для учащихся ПТУ — 415 грн.





Более чем на 100% увеличивается стипендия для лучших студентов, обучающихся на сложных специальностях, где трудно получить высокую оценку. В частности речь идет о естественно-математических педагогических специальностях (учителей химии, физики, биологии и тому подобное) и другие математических, естественнонаучных и инженерных специальностях. Для них стипендия в ВУЗах III-IV уровня аккредитации составит 2036 грн, в ВУЗах I-II уровня аккредитации — 1536 грн.





Заместитель министра финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин уже сейчас дает согласие на перераспределение расходов с социальных стипендий на академические в размере 1,4 млрд, а перед тем, как говорить о перераспределении в объемах 1,7 млрд нужно увидеть расчеты.



