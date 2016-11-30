Платежки за тепло без счетчиков будут считать по среднему

Кабинет министров примет соответствующее решение и обяжет тепловые компании для всех городов начислять оплату за тепло по счетчику для всех. Об этом в среду, 30 ноября, во время заседания правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

При этом глава правительства пояснил, что если в доме нет счетчик, то, пожалуйста, есть дома со счетчиками, берите среднее по этим счетчикам на квадратный метр и начисляйте в тех домах, где нет счетчика. Это будет означать, что средние начисления будут абсолютно объективными, – заверил Гройсман, добавив, что формула расчета стоимости тепла в домах без счетчиков была утверждена ранее и она также должна обеспечить справедливые платежи, однако в ряде городов этот подход не сработал из-за злоупотреблений на местах.

Вместе с тем премьер заверил, что заданием правительства за этот отопительный сезон – максимально смонтировать приборы учета во всех домах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Киеве Виталий Кличко распорядился проверить корректность начислений компанией Киевэнерго в квитанциях за отопление. Он дал поручения своему заместителю Петру Пантелееву тщательно проверить начисления по каждой категории домов и провести перерасчет там, где посчитали некорректно.