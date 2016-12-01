С 1 декабря в Украине увеличилась минималка и пенсия

Повысится также прожиточный минимум, правда повышения составят всего лишь 10%. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, таким образом прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека поднимется с 1399 гривен до 1544 гривен.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличивается с 1450 гривен до 1600 гривен.

В то же время, минимальная заработная плата также растет с 1450 гривен до 1600 гривен, а минимальная пенсия увеличивается с 1130 гривен до 1247 гривен.

Минимальное пособие по безработице (застрахованным лицам, у которых размер выплат зависит от страхового стажа) поднимется с 1160 гривен до 1280 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вчера подтвердил, что с 1 января "минималка" действительно повысится. С начала нового года она будет составлять 3200 гривен. В истории независимой Украины такое наблюдается впервые – количество минимальной заработной платы повысилось более, чем на 100%, - пояснил глава правительства.