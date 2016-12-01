Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.18
USD
25.56
RUB
0.39
EUR
27.11
USD
25.54
RUB
0.40
EUR
28.63
USD
26.83
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
1 декабря 16, 10:48
С 1 декабря в Украине увеличилась минималка и пенсия
гривны,Зарплата
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Начиная с сегодняшнего дня, 1 декабря, правительство Украины повышает минимальную заработную плату и минимальную пенсию.

Повысится также прожиточный минимум, правда повышения составят всего лишь 10%. Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, таким образом прожиточный минимум в расчете на месяц на одного человека поднимется с 1399 гривен до 1544 гривен.

При этом прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличивается с 1450 гривен до 1600 гривен.

В то же время, минимальная заработная плата также растет с 1450 гривен до 1600 гривен, а минимальная пенсия увеличивается с 1130 гривен до 1247 гривен.

Минимальное пособие по безработице (застрахованным лицам, у которых размер выплат зависит от страхового стажа) поднимется с 1160 гривен до 1280 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вчера подтвердил, что с 1 января "минималка" действительно повысится. С начала нового года она будет составлять 3200 гривен. В истории независимой Украины такое наблюдается впервые – количество минимальной заработной платы повысилось более, чем на 100%, - пояснил глава правительства.
URA-Inform
Ещё по теме:
За первый день подана 91 электронная петиция к Кабмину
Путин удивился низкой зарплате учителя (ВИДЕО)
Рада на зарплаты силовикам выделила более 6 млрд грн
Депутаты не согласовали повышение зарплат с Кабмином
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 01/12
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 30/11
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 30/11
noimageПлатежки за тепло без счетчиков будут считать по среднему
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 30/11
Лента новостей
Загрузка...