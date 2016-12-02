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Экономика и Финансы
2 декабря 16, 11:53
Доллар в обменниках чуть подрос
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В обменных пунктах Украины в пятницу, 2 декабря, наличный доллар повысился на 4 копейки.

Наличный евро набрал 3 копейки. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,32 гривен, а евро продается по 28,74 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,95, продажи 26,30-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3198, продажи-26,8964 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,67-28,85, продажи-28,40-29,05 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,9288, продажи-28,7470 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,150, продажи-4,000-4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,703, продажи-4,176 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины четверг, 1 декабря, наличный доллар понизился на 2 копейки. Наличный евро потерял копейку. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,89 гривен, а евро было можно купить по 28,71 гривен.
URA-Inform
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