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Новости
Экономика и Финансы
2 декабря 16, 13:38
Гройсман знает, куда не стоит инвестировать Украине
Гройсман
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Премьер-министр Украины отметил, что государство вносит инвестиции в ненужные специальности.

С таким заявлением чиновник выступил во время встречи с бизнесменами.

"Государственный заказ заказывают на специальности, которые не нужны рынке, то есть мы инвестируем в те специальности, которые нам не нужны", – отметил премьер.

При этом он добавил, что уровень безработицы снижается, на рынке труда есть множество вакансий, в которых нуждается реальный сектор экономики. Однако пока такие кадры на рынке отсутствуют.

"Наша проблема заключается в модернизации профессионально-технического образования", – объяснил Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно глава правительства заявил, что инвестировать надо в детей. Чтобы они в дальнейшем стали защищенными и конкурентоспособными. 
URA-Inform
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