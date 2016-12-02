Гройсман знает, куда не стоит инвестировать Украине

С таким заявлением чиновник выступил во время встречи с бизнесменами.

"Государственный заказ заказывают на специальности, которые не нужны рынке, то есть мы инвестируем в те специальности, которые нам не нужны", – отметил премьер.

При этом он добавил, что уровень безработицы снижается, на рынке труда есть множество вакансий, в которых нуждается реальный сектор экономики. Однако пока такие кадры на рынке отсутствуют.

"Наша проблема заключается в модернизации профессионально-технического образования", – объяснил Гройсман.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно глава правительства заявил, что инвестировать надо в детей. Чтобы они в дальнейшем стали защищенными и конкурентоспособными.