Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.57
USD
25.93
RUB
0.40
EUR
28.71
USD
26.86
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
2 декабря 16, 21:34
Как украинцам сохранить сбережения (видео)
Олег Чурий.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В НБУ рассказали, как украинцам сберечь сбережения
Депозиты пока остаются выгодными для сохранения сбережений. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

"Если люди не доверяют национальной валюте, могут размещать депозиты в иностранной. Государственные банки, кстати, предлагают сейчас высокие ставки по валюте. Думаю, это временно. Часть депозитов можно делать в гривне. Сейчас видим частичную макроэкономическую стабилизацию. Ставки по гривне еще достаточно высоки", - говорит Олег Чурий.

По его словам, высокие проценты на депозиты в гривне по сравнению с валютными вкладами покрывают риски девальвации. Среди альтернатив депозитам заместитель главы НБУ называет облигации министерства финансов.

"Альтернатив депозитам не так много. Интересным может быть вложения в обязательства министерства финансов, в их облигации. Фондовики этот рынок понимают, как это работает. А население, к сожалению, нет. Если ты считаешь, что в гривне ставки будут снижаться и ты ей доверяешь, лучше вложиться в долгосрочный инструмент. Это фиксирует доходность на много лет вперед. Пятилетние облигации министерства финансов сейчас достаточно интересный инструмент", - говорит Олег Чурий.



Источник: gazeta.ua
Ещё по теме:
Фото: В Киеве вкладчики ломанулись пикетировать Нацбанк
НБУ упрощает обмен валюты для населения
Итоги летнего сезона: Где отдыхали украинцы?
Главные разочарования украинцев последних лет (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 02/12
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 02/12
noimageГройсман знает, куда не стоит инвестировать Украине
noimageДоллар в обменниках чуть подрос
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 02/12
Лента новостей
Загрузка...