Как украинцам сохранить сбережения (видео)

Депозиты пока остаются выгодными для сохранения сбережений. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.





"Если люди не доверяют национальной валюте, могут размещать депозиты в иностранной. Государственные банки, кстати, предлагают сейчас высокие ставки по валюте. Думаю, это временно. Часть депозитов можно делать в гривне. Сейчас видим частичную макроэкономическую стабилизацию. Ставки по гривне еще достаточно высоки", - говорит Олег Чурий.





По его словам, высокие проценты на депозиты в гривне по сравнению с валютными вкладами покрывают риски девальвации. Среди альтернатив депозитам заместитель главы НБУ называет облигации министерства финансов.





"Альтернатив депозитам не так много. Интересным может быть вложения в обязательства министерства финансов, в их облигации. Фондовики этот рынок понимают, как это работает. А население, к сожалению, нет. Если ты считаешь, что в гривне ставки будут снижаться и ты ей доверяешь, лучше вложиться в долгосрочный инструмент. Это фиксирует доходность на много лет вперед. Пятилетние облигации министерства финансов сейчас достаточно интересный инструмент", - говорит Олег Чурий.







