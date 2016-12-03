С 3 декабря в Украине подорожает алкоголь

3 декабря, вступает в силу постановление Кабинета министров Украины №828 (от 9 ноября 2016 г.), согласно которому повышается размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.





Об этом сообщает Вестник. Официально о налогах - издание Государственной фискальной службы.





Напомним, согласно постановлению Кабмина, минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 л с содержанием спирта 40% повышена с 54,9 грн до 69,78 грн (повышение составило 27,1%).





Более подробно о новых ценах на разные виды алкогольной продукции читайте здесь.





Напомним, последний раз цены на спиртное повышали летом 2015 г.