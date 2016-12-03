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Экономика и Финансы
3 декабря 16, 09:37
Польша и Украина расширяют сотрудничество в сфере обороны
Степан Полторак и Антоний Мацеревич
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Минобороны Польши и Украины договорились о новом этапе сотрудничества в сфере военной техники и ракетостроения
Глава Министерства обороны Польши Антоний Мацеревич и министр обороны Украины Степан Полторак подписали соглашение о сотрудничестве Украины и Польши в сфере обороны и ракетостроения, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 
Как заявил Полторак, это соглашение даст возможность выйти на абсолютно новый уровень отношений между оборонными ведомствами Украины и Польши.

"…сегодня мы подписали договор о сотрудничестве в военной сфере, который позволяет существенно расширить наше сотрудничество по 24 направлениям деятельности, то есть охватывает практически все сферы", - сообщил глава Минобороны Украины.

"Он (договор - ред.) будет касаться промышленного сотрудничества в сфере ракетных технологий, в частности используемых в системах вывода на орбиту, а также других технологий, предназначенных для сухопутных войск", - заявил Мацеревич, передает РАР.

Министр обороны Польши также подчеркнул, что договор имеет "огромное значение для укрепления сотрудничества индустрии вооружений двух стран и открытия дороги для общего длительного сотрудничества в оборонной промышленности, укрепления армий и укрепления независимости Польши и независимости Украины".

Полторак прибыл в Варшаву вместе с президентом Украины Петром Порошенко по случаю годовщины признания Польшей независимости Украины.

2 декабря во время совместной пресс-конференции с Петром Порошенко президент Польши Анджей Дуда, заявил, что Европа должна приложить максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, чтобы не допустить его замораживания.

Источник: liga.net
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