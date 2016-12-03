Из-за Турецкого потока Нафтогаз отменил тендер на 4 млрд грн

Правление НАК Нафтогаз Украины не согласовало закупку ПАО Укртрансгаз оборудования и работ у ПАО Сумское машиностроительное научно-производственное объединение для реконструкции компрессорных станций (КС) Ананьив, Заднипровська и Пивденнобузька на сумму более 4 млрд грн.





Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, оборудование, которое планировал закупить Укртрансгаз, согласно технико-экономическому обоснованию проекта предназначалось и могло быть использовано для реконструкции КС, задействованных только в транспортировке газа в направлении Турции, и не могло использоваться на других компрессорных станциях.





"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта Турецкий поток, который призван заместить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной", - считают в Нафтогазе.





Завершение строительства Турецкого потока, по заявлению министра энергетики РФ Александра Новака, запланировано до окончания действующего контракта на транзит российского газа по территории Украины, напомнили в компании.





Нафтогаз рекомендовал правлению Укртрансгаза провести закупку универсального оборудования и соответствующих работ, которые могут быть использованы для реконструкции компрессорных станций, обеспечивающих транспортировку газа в разных направлениях, и не привязаны к оборудованию конкретного производителя.





"Нафтогаз приветствует закупку высокотехнологичного оборудования у отечественных производителей. Сумское НПО является одним из крупнейших отечественных поставщиков группы Нафтогаз, у которого в 2016 году предприятия группы закупили оборудование и работы на сумму более 500 млн грн. Однако предложенная закупка оборудования и работ является нецелесообразной, учитывая прогнозы РФ относительно прекращения транзита газа по территории Украины", - сказано в сообщении.





Напомним, к компетенции Нафтогаза, как единственного акционера Укртрансгаза, относится предварительное согласование совершения сделок, цена которых превышает 500 млн грн.





Накануне турецкий парламент принял закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства трубопровода Турецкий поток.





По данным Укртрансгаза, что с начала 2016 года через украинскую ГТС для нужд европейских потребителей было транспортировано 73,5 млрд кубометров газа, что на 22% больше, чем в 2015 году.





Проект строительства газопровода Турецкий поток предусматривает возведение четырех трубопроводных нитей и их поэтапный ввод. Однако на сегодня речь идет о строительстве только двух ниток: одну для местных потребителей, а вторую - для европейских.





Ранее стоимость строительства первой нити газопровода в Турцию Газпром оценивал в €4,3 млрд, всех четырех ниток - в €11,4 млрд. Ожидалось, что газопровод пройдет по дну Черного моря до Турции, а оттуда будет продолжен к Греции. Проектная мощность потока оценивается 50-60 млрд кубометров газа в год.





Как известно, российская сторона таким образом хочет "снизить зависимость в транзите от Украины". Украина и ряд стран Европы называют этот проект политическим.



