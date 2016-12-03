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Новости
Экономика и Финансы
3 декабря 16, 18:32
Хакеры украли из Центробанка два миллиарда рублей
Центробанк
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Хакеры украли два миллиарда рублей - эквивалент 31 млн долл. - со счетов Центробанка России.

Об этом сообщает CNN. Данные о краже двух млрд руб уже подтвердили в Центробанке РФ. 

Так, хакеры планировали похитить пять млрд рублей, но Центробанку удалось отразить атаку и перенаправить часть средств.

Однако, Центробанк опроверг сведения про похищениие двух млрд рублей, отметив, что речь - об убытках, которые понесли банки и их клиенты, по итогам хакерских атак за весь 2016 г. 

Сведения о краже двух млрд руб. с корпоративных счетов Банка РФ в результате хакерской атаки действительности не соотвествует. 

В обзоре финансовой стабильности, который представлен вечером, речь шла об убытках, которые понесли банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 г. – отметили в пресс-службе регулятора.

Как сообщалось, в Нью-Йорке мужчина похитил ведро золота.
URA-Inform
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