Хакеры украли из Центробанка два миллиарда рублей

Об этом сообщает CNN. Данные о краже двух млрд руб уже подтвердили в Центробанке РФ.

Так, хакеры планировали похитить пять млрд рублей, но Центробанку удалось отразить атаку и перенаправить часть средств.

Однако, Центробанк опроверг сведения про похищениие двух млрд рублей, отметив, что речь - об убытках, которые понесли банки и их клиенты, по итогам хакерских атак за весь 2016 г.

Сведения о краже двух млрд руб. с корпоративных счетов Банка РФ в результате хакерской атаки действительности не соотвествует.

В обзоре финансовой стабильности, который представлен вечером, речь шла об убытках, которые понесли банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 г. – отметили в пресс-службе регулятора.

Как сообщалось, в Нью-Йорке мужчина похитил ведро золота.