В Киеве падают цены на квартиры

Цены на квартиры на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем снизились в среднем на 1,3% – до 1,318 тыс. долл./кв. м, сообщает портал Столичная недвижимость.

Снижение цен коснулось всех районов Киева. Наименее ощутимо квартиры подешевели в Голосеевском районе – на 0,7%, а наиболее существенное снижение было зафиксировано в Подольском районе – 6,1%.

Самое дорогое жилье в Киеве, по прежнему, в Печерском районе, где средняя стоимость квадратного метра составляет 2 тыс. 119 долл., а самый дешевый район по уровню средних цен на жилье – Деснянский. Там средняя стоимость квадратного метра в октябре составила 878 долл.

Динамика стоимости квартир по количеству комнат:

однокомнатные квартиры – снижение на 2% до 1 тыс. 211 долл. за кв. м;

двухкомнатные квартиры – снижение на 1% до 1 тыс. 355 долл. за кв. м;

трехкомнатные квартиры – снижение на 1,4% до 1 тыс. 464 долл. за кв. м;

четырехкомнатные квартиры – снижение на 2,8% до 1 тыс. 485 долл. за кв. м.

Количество выставленных на продажу квартир в ноябре увеличилось на 4% относительно октября и составило 21,824 тыс. Объем предложения в общей площади вырос на 4,2%, в долларовом выражении – на 3,1%.

Как сообщалось, Украина оказалась страной-лидером по падению цен на недвижимость. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Global House Price Index международной брокерской компании Knight Frank.