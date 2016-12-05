Хозсуд Киева оштрафовал "Газпром" на 171 миллиард гривен

Хозяйственный суд Киева пятого декабря 2016 г. оштрафовал "Газпром" на 171 млрд грн - за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом передает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Согласно данному сообщению, суд полностью удовлетворил иск комитета относительно принудительного взыскания штрафа и обязательства выполнить решение Комитета про прекращение нарушения украинского антимонопольного законодательства. Из данной суммы 85,966 млрд грн - пеня за просрочку уплаты штрафа. Штраф 85,966 млрд грн наложен АМКУ в начале 2016 г., а срок его оплаты четвертого мая истек, но "Газпром" не заплатил указанную сумму.

Как сообщал УРА-Информ, АМКУ просил принудительно взыскать с " Газпрома" штраф.