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Экономика и Финансы
5 декабря 16, 15:38
Хозсуд Киева оштрафовал "Газпром" на 171 миллиард гривен
газпром
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Газпром России был оштрафован за нарушение им антимонопольного законодательства.

Хозяйственный суд Киева пятого декабря 2016 г. оштрафовал "Газпром" на 171 млрд грн - за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом передает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

Согласно данному сообщению, суд полностью удовлетворил иск комитета относительно принудительного взыскания штрафа и обязательства выполнить решение Комитета про прекращение нарушения украинского антимонопольного законодательства. Из данной суммы 85,966 млрд грн - пеня за просрочку уплаты штрафа. Штраф 85,966 млрд грн наложен АМКУ в начале 2016 г., а срок его оплаты четвертого мая истек, но "Газпром" не заплатил указанную сумму.

Как сообщал УРА-Информ, АМКУ просил принудительно взыскать с " Газпрома" штраф.
URA-Inform
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