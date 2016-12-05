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Новости
Экономика и Финансы
5 декабря 16, 15:42
В Украине сокращены расходы на охрану окружающей среды
Минфин
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Расходы сводного бюджета за январь-октябрь 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. выросли на 26,3%.

При этом - в течение отчетного периода были сокращены расходы в области охраны окружающей среды на 3,2% - по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сказано в сообщении Минфина.

Так, в течение января-октября 2016 г. расходы сводного бюджета Украины в сфере охраны природной среды были сокращены на 3,2% - до 3 млрд 446,4 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Евросоюзе назвали самую грязную с точки зрения экологии страну. Это – Польша, в которой сосредоточено больше всего городов, в которых – высокий уровень загрязненности.
URA-Inform
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