В Украине сокращены расходы на охрану окружающей среды

При этом - в течение отчетного периода были сокращены расходы в области охраны окружающей среды на 3,2% - по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сказано в сообщении Минфина.

Так, в течение января-октября 2016 г. расходы сводного бюджета Украины в сфере охраны природной среды были сокращены на 3,2% - до 3 млрд 446,4 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Евросоюзе назвали самую грязную с точки зрения экологии страну. Это – Польша, в которой сосредоточено больше всего городов, в которых – высокий уровень загрязненности.