ООН призывает предоставить Украине $214 млн финпомощи

Гуманитарная миссия ООН призывает мировое сообщество оказать Украине финансовую помощь в размере 214 миллионов долларов США. Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Вокер журналистам в понедельник, 5 декабря.

"Мы призываем правительства всех стран, доноров, чтобы Украине предоставили финпомощь в эти сложные времена. В общем на такую помощь требуется $214 млн, которые необходимы, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь. Это водоснабжение, это жилье и питание",- сказал Вокер.

Отметим, по подсчетам ООН в Украине пребывает 2 млн 600 тыс. внутренне перемещенных лиц.



Как ранее сообщал УРА-Информ, Генеральная Ассамбле Организации объединенных наций приняла резолюцию по Крыму.