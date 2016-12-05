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Экономика и Финансы
5 декабря 16, 17:05
ООН призывает предоставить Украине $214 млн финпомощи
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Украине необходимы денежные средства для решения проблем с водоснабжением, жильем, питанием.

Гуманитарная миссия ООН призывает мировое сообщество оказать Украине финансовую помощь в размере 214 миллионов долларов США. Об этом заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Вокер журналистам в понедельник, 5 декабря.

"Мы призываем правительства всех стран, доноров, чтобы Украине предоставили финпомощь в эти сложные времена. В общем на такую помощь требуется $214 млн, которые необходимы, чтобы предоставить людям жизненно необходимую помощь. Это водоснабжение, это жилье и питание",- сказал Вокер.

Отметим, по подсчетам ООН в Украине пребывает 2 млн 600 тыс. внутренне перемещенных лиц.
 

Как ранее сообщал УРА-Информ, Генеральная Ассамбле Организации объединенных наций приняла резолюцию по Крыму.
URA-Inform
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