Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.56
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
27.87
USD
26.08
RUB
0.41
EUR
28.68
USD
26.89
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
5 декабря 16, 18:47
"Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам по газу
газ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Газовые переговоры будут проведены в Брюсселе.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз " заявила о своей готовности к трехсторонним газовым переговорам, которые должны пройти при участии также Еврокомиссии и российского "Газпрома".

Переговоры запланированы на девятое декабря в Брюсселе. Об этом сказано в сообщении "Нафтогаза" в социальной сети Facebook. Подтверждаем готовность украинской стороны к трехсторонней встрече в г. Брюссель в пятницу, девятого декабря - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в " Нафтогазе" объяснили причины, по которым "Газпром" должен будет компенсировать Украине 12 млрд долл. Это – недополученные Украиной доходы от транзита газа.
URA-Inform
Ещё по теме:
Россия пообещала Украине "хорошую" цену на газ
ОПЗ купит газ у "Нафтогаза"
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" миллиарды за переплату
Украина выполнит транзитную просьбу Газпрома
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ООН призывает предоставить Украине $214 млн финпомощи
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 05/12
noimageВ Украине сокращены расходы на охрану окружающей среды
noimageХозсуд Киева оштрафовал "Газпром" на 171 миллиард гривен
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 05/12
Лента новостей
Загрузка...