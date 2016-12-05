"Нафтогаз" готов к трехсторонним переговорам по газу

Национальная акционерная компания "Нафтогаз " заявила о своей готовности к трехсторонним газовым переговорам, которые должны пройти при участии также Еврокомиссии и российского "Газпрома".

Переговоры запланированы на девятое декабря в Брюсселе. Об этом сказано в сообщении "Нафтогаза" в социальной сети Facebook. Подтверждаем готовность украинской стороны к трехсторонней встрече в г. Брюссель в пятницу, девятого декабря - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в " Нафтогазе" объяснили причины, по которым "Газпром" должен будет компенсировать Украине 12 млрд долл. Это – недополученные Украиной доходы от транзита газа.