Евросоюз требует от Украины снять запрет на вывоз леса

ЕС готов оказать поддержку Украине в этом вопросе, однако там считают, что запрет на экспорт леса-кругляка введен в интересах ряда заинтересованных групп и не предотвращает незаконную лесозаготовку и контрабанду древесины.

Об этом говорится в заявлении Представительства, размещенном на их официальной страничке в Facebook. В документе, в частности, сказано, что Евросоюз заверяет, что политика ЕС никоим образом не ведет к вырубке лесов.

Напротив, они помогают ей противодействовать и если Украина захочет интенсивнее защищать свои леса Евросоюз поддержит ее стремления, – говорится в заявлении.

В Представительстве также считают легитимным и приемлемым запрет на любую лесозаготовку, ограничение на нее или даже ограничение доступа на некоторые защищенные зоны по обоснованным и доказанным экологическим причинам, однако это не должно касаться всем субъектам, на равных условиях.

В то же время, заявлении указывается, что несмотря на запрет, в Украине продолжается незаконная лесозаготовка и контрабанда древесины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Продан заявила, что на сегодняшний день в Верховной Раде Украины нет 226 голосов для того, чтобы снять мораторий на экспорт леса-кругляка. Скорее всего мораторий будет продлен, - пояснила она.