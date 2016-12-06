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Экономика и Финансы
6 декабря 16, 13:21
Налоговый комитет повысил акциз на табачные изделия
сигареты
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Парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рассмотрел предложение Кабинета министров Украины о повышении ставки акциза на табачные изделия.

Комитет одобрил законопроекта №5132 и намерен предложить Верховной Раде поднять специфическую ставку акциза на табачные изделия на 42%, адвалорную ставку – на три процентных пункта, до 15%.

В то же время профильный комитет не смог принять окончательное решение в целом и отложил его рассмотрение на во вторник. Заседание комитета состоится в два часа дня.

Напомним, согласно законопроекту №5132 первоначально предлагалось повысить специфическую ставку акциза на табачные изделия на 30%, адвалорную ставку 15%. В частности, акциз на сигареты по специфической ставке предусматривал увеличение с 318,26 гривен за тысячу штук до 413,74 гривен за тысячу штук.

Как сообщал УРА-Информ, 3 декабря вступило в силу постановление Кабмина согласно которому в Украине повышен размер минимальных оптово-отпускных, а также розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков.
URA-Inform
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