Налоговый комитет повысил акциз на табачные изделия

Комитет одобрил законопроекта №5132 и намерен предложить Верховной Раде поднять специфическую ставку акциза на табачные изделия на 42%, адвалорную ставку – на три процентных пункта, до 15%.

В то же время профильный комитет не смог принять окончательное решение в целом и отложил его рассмотрение на во вторник. Заседание комитета состоится в два часа дня.

Напомним, согласно законопроекту №5132 первоначально предлагалось повысить специфическую ставку акциза на табачные изделия на 30%, адвалорную ставку 15%. В частности, акциз на сигареты по специфической ставке предусматривал увеличение с 318,26 гривен за тысячу штук до 413,74 гривен за тысячу штук.

Как сообщал УРА-Информ, 3 декабря вступило в силу постановление Кабмина согласно которому в Украине повышен размер минимальных оптово-отпускных, а также розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков.