Нацбанк выпустит серебряную монету «Год Петуха» (ФОТО)

Как сообщается на сайте НБУ, тираж выпуска монеты составит 20 тысяч штук.





На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, на реверсе — петух в окружении стилизованного растительного орнамента.





Над эскизом монеты работали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, и также скульпторы Святослав Иваненко и Владимир Атаманчук.

















Как сообщалось, Национальный банк Украины за первое полугодие 2016 года ввел в обращение 23 памятные монеты, из которых 9 серебряных, 14 — из нейзильбера. Общий тираж введенных в оборот монет в первом полугодии достиг более 396 тыс. шт.



