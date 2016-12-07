Канада проспонсирует развитие украинской полиции

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД. Он сообщил, что Канада является надежным партнером и другом Украины проведении реформ и защите территориальной целостности нашего государства. Развитие Национальной полиции является очень важным проектом для Украины.

Он уточнил, что 6,6 миллионов долларов канадской помощи будут направлены на повышение квалификации украинских правоохранителей специалистами и тренерами канадской полиции. А 1,5 миллиона долларов предусмотрены для современного технического оснащения полицейских подразделений и управлений.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Канада поможет Украине готовить специалистов для правоохранительных органов.