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Новости
Экономика и Финансы
7 декабря 16, 13:01
Канада проспонсирует развитие украинской полиции
полиция
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В следующем году Канада выделит дополнительные 8 миллионов долларов на развитие украинской полиции и реформ органов правопорядка.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД. Он сообщил, что Канада является надежным партнером и другом Украины проведении реформ и защите территориальной целостности нашего государства. Развитие Национальной полиции является очень важным проектом для Украины.

Он уточнил, что 6,6 миллионов долларов канадской помощи будут направлены на повышение квалификации украинских правоохранителей специалистами и тренерами канадской полиции. А 1,5 миллиона долларов предусмотрены для современного технического оснащения полицейских подразделений и управлений.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Канада поможет Украине готовить специалистов для правоохранительных органов.
URA-Inform
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