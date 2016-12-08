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Экономика и Финансы
8 декабря 16, 09:16
С 1 января украинские каналы станут платными
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Медиагруппы получили право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях
Украинские каналы с 1 января станут платными. Об этом сообщает профильное издание Mediasat.

С 1 января в Украине вступает в силу законопроект №3504, который вносит изменения в закон Украины о телевидении и радиовещании относительно уточнения условий распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги. 

Таким образом, с нового года медиагруппы получают право требовать с операторов платного телевидения плату за вещание каналов в их сетях. 

На данный момент медиагруппы озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ, при заключении договоров в декабре этого года. Отметим, что каналы продаются только пакетами. 

Пакет каналов 1+1 media (6 каналов: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, Униан ТВ и Бигуди) - 0,75 грн за 1 абонента в месяц. 

Пакет каналов StarLightMedia (6 каналов: СТБ, ICTV, Новый канал, QTV, М1 и М2) - 0,75 грн за 1 абонента в месяц. Предложение действительно до 1 января, с 1 января стоимость дистрибуции составит 1,5 грн за абонента. 

Пакет каналов Медиа Группа Украина (3 канала: Украина, НЛО TV и Индиго TV) - 0,45грн за 1 абонента в месяц. 

Пакет каналов Inter Media Group (9 каналов: Интер, НТН, Мега, Enter-фильм, Пиксель, K1, K2, Zoom и EuroNews) - 3 грн за 1 абонента в месяц. 

Все цены, указанные выше, имеют одну оговорку - медиагруппы будут согласовывать стоимость с каждым провайдером в зависимости от его абонентской базы. 

По словам представителей медиагрупп, цены с 1 января 2017 года могут увеличиться в несколько раз. 

Стоимость дистрибуции в кабельных сетях также озвучил 5 канал - 0,1 грн за одного абонента в месяц.

Источник: liga
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