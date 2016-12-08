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Экономика и Финансы
8 декабря 16, 09:45
В Украине с начала года уничтожено 26,5 тыс. свиней
Свинья
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В 18 пунктах продолжает действовать карантинный режим
В Украине оздоровлено 122 из 140 пунктов заражения африканской чумой свиней. Кроме того, не было зарегистрированного ни одного повторного случая АЧС в оздоровленных неблагополучных пунктах. Об этом заявил Владимир Лапа, глава Государственной служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В ходе заседания противоэпизоотической комиссии при Кабинете министров Украины 6 декабря были согласованы дальнейшие шаги по борьбе с распространением АЧС, среди которых:

- обеспечение надлежащего финансирования в 2017 г. госучреждений ветеринарной медицины;

- финансирование противоэпизоотических мероприятий за счет средств госбюджета;

- формирование на уровне областей и районов мобильных групп по недопущению распространения эпизоотий;

- контроль над перемещением свиней и продукции из них на территории Украины;

- запрет реализации продукции животного происхождения на ярмарках, выставках без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях.

Также сообщается, что по состоянию на 2 декабря 2016 г. карантин продолжает действовать в 18 неблагополучных пунктах по АЧС в Николаевской (2), Одесской (5), Харьковской (1), Полтавской (2), Киевской (2), Хмельницкой (3), Черкасской (2) и Ровенской (1) областях.

При проведении мероприятий по ликвидации АЧС, начиная с 2012 г. в эпизоотических очагах изъято и уничтожено более 90 тыс. голов свиней:

- в 2014 - 339 голов;

- в 2015 - 67 832 голов;

- 2016 - свыше 26 484 голов, мероприятия продолжаются.

Источник: liga.net
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