В Украине с начала года уничтожено 26,5 тыс. свиней

В Украине оздоровлено 122 из 140 пунктов заражения африканской чумой свиней. Кроме того, не было зарегистрированного ни одного повторного случая АЧС в оздоровленных неблагополучных пунктах. Об этом заявил Владимир Лапа, глава Государственной служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.





В ходе заседания противоэпизоотической комиссии при Кабинете министров Украины 6 декабря были согласованы дальнейшие шаги по борьбе с распространением АЧС, среди которых:





- обеспечение надлежащего финансирования в 2017 г. госучреждений ветеринарной медицины;





- финансирование противоэпизоотических мероприятий за счет средств госбюджета;





- формирование на уровне областей и районов мобильных групп по недопущению распространения эпизоотий;





- контроль над перемещением свиней и продукции из них на территории Украины;





- запрет реализации продукции животного происхождения на ярмарках, выставках без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в государственных лабораториях.





Также сообщается, что по состоянию на 2 декабря 2016 г. карантин продолжает действовать в 18 неблагополучных пунктах по АЧС в Николаевской (2), Одесской (5), Харьковской (1), Полтавской (2), Киевской (2), Хмельницкой (3), Черкасской (2) и Ровенской (1) областях.





При проведении мероприятий по ликвидации АЧС, начиная с 2012 г. в эпизоотических очагах изъято и уничтожено более 90 тыс. голов свиней:





- в 2014 - 339 голов;





- в 2015 - 67 832 голов;





- 2016 - свыше 26 484 голов, мероприятия продолжаются.



