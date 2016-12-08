Glencore и суверенный фонд Катара покупают акции Роснефти

Поиски иностранных покупателей на 19,5% акций российского нефтяного гиганта происходили в атмосфере повышенной секретности, сообщает Neue Zuercher Zeitung. По всей видимости, инвесторам придется согласиться с предложенными Кремлем правилами игры, полагает автор публикации Беньямин Трибе.

"То, что "Роснефть" планирует продавать 19,5% своих акций, не было секретом - неожиданностью стал выбор покупателей. Как заявили в среду президент России Владимир Путин и глава концерна Игорь Сечин, сделка по продаже доли в 19,5% была совершена с консорциумом, в котором на паритетных началах состоит швейцарский трейдер Glencore и катарский суверенный фонд. Сумма сделки, по словам Путина, составила 10,5 млрд евро", - передает корреспондент. Информагентство Bloomberg уже охарактеризовало достигнутые договоренности как крупнейшую сделку по приватизации за всю историю России.

"Несмотря на снижение цен на нефть, продажу ускорили, чтобы иметь возможность пополнить дефицитный бюджет еще в 2016 году. Тем не менее, дефицит бюджета за этот год может составить более 3,7%", - говорится в статье.

Как напоминает автор публикации, российское государство владеет 69,5% акций "Роснефти", 20% принадлежат британскому нефтяному концерну BP. "Ничего конкретного о переговорах с иностранными инвесторами известно не было - а возможность частичной приватизации всерьез экспертами не рассматривалась. Все скорее рассчитывали на сделку, в рамках которой "Роснефть" выкупила бы собственные акции у государства, тем самым и помогая бюджету, и не выпуская контрольного пакета из рук".

"Крупнейший в мире швейцарско-британский трейдер Glencore и "Роснефть" связаны давними деловыми отношениями", - отмечает автор материала.

Кроме того, Кремль мог "подстелить соломки" и другим путем. "Летом экономическое издание "Ведомости" сообщило о постановлении правительства, регулирующем требования к потенциальным инвесторам. Согласно документу, иностранные инвесторы не могут продавать акции "Роснефти" в течение трех лет и должны минимизировать риски и возможные конфликты интересов заранее. Эти правила нацелены на противодействие антироссийским санкциям, - поясняет автор. - Так, концерн не имеет права рефинансироваться на европейском или американском рынке капитала и должен отказываться от проектов по добыче в арктических водах при участии иностранных партнеров. Кроме того, представители инвесторов должны голосовать на совете директоров на стороне представителей правительства".