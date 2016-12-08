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Экономика и Финансы
8 декабря 16, 17:56
Украина запретила ввоз мяса из Польши из-за гриппа
курятина
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Украина запретила ввоз из Любуского воеводства птицы.

Также запретила ввоз продукции и сырья, что было получено от птицы - из-за высокопатогенного гриппа. Об этом передали в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) - на территории Любуского воеводства Польши зафиксировано заболевание высокопатогенным гриппом птицы.

Учитывая это и принимая во внимание советы Кодекса здоровья животных и дополнительную информацию - запрещается ввоз из Любуского воеводства в Украину птицы, продукции и сырья из нее.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ОАЭ отказались от украинских продуктов.
URA-Inform
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