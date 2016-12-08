Украина запретила ввоз мяса из Польши из-за гриппа

Также запретила ввоз продукции и сырья, что было получено от птицы - из-за высокопатогенного гриппа. Об этом передали в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Согласно сообщению Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) - на территории Любуского воеводства Польши зафиксировано заболевание высокопатогенным гриппом птицы.

Учитывая это и принимая во внимание советы Кодекса здоровья животных и дополнительную информацию - запрещается ввоз из Любуского воеводства в Украину птицы, продукции и сырья из нее.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ОАЭ отказались от украинских продуктов.