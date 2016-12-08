Подписан новый закон о потребительском кредитовании

Президент Петр Порошенко подписал закон «О потребительском кредитовании». Об этом сообщает официальный сайт главы государства.





Закон ужесточает требования для выдачи кредитов, в частности предусматривается обязательная проверка организацией кредистоспособности плательщика, информирование заемщика об эфективной кредитной ставке, а также изменение очередности уплаты частей кредита в случае его просрочки.





Согласно принятому закону, в первую очередь уплачиваются просроченные проценты за пользование кредитом. В частности, ст. 19 закона предусматривает, что в случае недостаточности суммы проведенного платежа для исполнения обязательства по договору о потребительском кредите в полном объеме эта сумма погашает требования кредитора в следующей очередности:





1) в первую очередь уплачиваются просроченные проценты за пользование кредитом;.

2) во вторую очередь уплачивается просроченная к возврату сумма кредита;.

3) в третью очередь уплачиваются проценты за пользование кредитом;.

4) в четвертую очередь уплачивается сумма кредита;.

5) в пятую очередь уплачивается неустойка и другие платежи в соответствии с договором о потребительском кредите.





Законом предписано, что в рекламе о предоставлении потребительского кредита запрещается указывать, что кредит может предоставляться без документального подтверждения кредитоспособности потребителя (заемщика) или что кредит является беспроцентным или предоставляется под ноль процентов, другую аналогичную по смыслу и сути информацию.





Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за принятие закона «О потребительском кредитовании» 15 ноября.







