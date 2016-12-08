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Новости
Экономика и Финансы
8 декабря 16, 21:48
Подписан новый закон о потребительском кредитовании
Порошенко
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Закон ужесточил требования для выдачи кредитов и повысил права заемщиков.
Президент Петр Порошенко подписал закон «О потребительском кредитовании». Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Закон ужесточает требования для выдачи кредитов, в частности предусматривается обязательная проверка организацией кредистоспособности плательщика, информирование заемщика об эфективной кредитной ставке, а также изменение очередности уплаты частей кредита в случае его просрочки.

Согласно принятому закону, в первую очередь уплачиваются просроченные проценты за пользование кредитом. В частности, ст. 19 закона предусматривает, что в случае недостаточности суммы проведенного платежа для исполнения обязательства по договору о потребительском кредите в полном объеме эта сумма погашает требования кредитора в следующей очередности:

1) в первую очередь уплачиваются просроченные проценты за пользование кредитом;.
2) во вторую очередь уплачивается просроченная к возврату сумма кредита;.
3) в третью очередь уплачиваются проценты за пользование кредитом;.
4) в четвертую очередь уплачивается сумма кредита;.
5) в пятую очередь уплачивается неустойка и другие платежи в соответствии с договором о потребительском кредите.

Законом предписано, что в рекламе о предоставлении потребительского кредита запрещается указывать, что кредит может предоставляться без документального подтверждения кредитоспособности потребителя (заемщика) или что кредит является беспроцентным или предоставляется под ноль процентов, другую аналогичную по смыслу и сути информацию.

Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за принятие закона «О потребительском кредитовании» 15 ноября.


Источник: news.mail.ru
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