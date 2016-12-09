Почем в Украине будут новогодние елки и как сэкономить

Оптовики вовсю начали закупать новогодние елки в украинских лесничествах, чтобы потом перепродавать их на улицах и рынках страны. В СМИ также появилась также информация, что в этом году ожидается дефицит елок, но в Гослесагентстве эти предположения отметают, пишет UBR.





Как рассказали в Гослесагентстве, в этом году государственными лесохозяйственными предприятиями планируется реализовать около 630 тыс. шт. новогодних елок. Учитывая, что в прошлом году было реализовано 550 тыс. шт. новогодних красавиц, можно утверждать, что в этом году предприятия смогут удовлетворить потребность населения полностью.





В том, что нехватки живых елок ожидать на этот Новый год не стоит согласен и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Отчасти, это связано с тем, что спрос и мода на живые новогодние ели и сосны уходят в прошлое. Украинцы все чаще отдают предпочтения искусственным деревьям, хоть они и дороже. А у кого денег и вовсе нет — обойдутся без елки или просто предпочтут украсить квартиру еловыми ветками.





Искусственные деревья — полностью импортный товар для Украины. Но учитывая, что курс валют в сравнении с прошлым годом сильно не поменялся, стоимость искусственных елок остается более-менее стабильной. Обойдутся они в среднем от 400 до 2000 тыс. грн в зависимости от высоты дерева и материала изготовления.

Для тех же, кто все-таки хочет встретить Новый год с елкой, но денег у него нет, можно будет взять дерево в аренду. К примеру, на Закарпатье, в Великобычковском и Перечинском лесхозах в этом году вводится такая услуга. Деревья будут реализовываться в горшках, а при возвращении покупатель получит назад часть суммы. Таким образом, рубить деревья не придется.





Где продают самые дешевые елки





Как рассказали в самих лесничествах, в целях экономии, украинцы могут купить живые деревья у них. К примеру, по словам заместителя главного бухгалтера Киевского лесного хозяйства Розы Кот, полуметровая елка или сосна в этом году обойдется примерно в 75-80 грн. Двухметровое дерево будет стоить уже дороже — порядка 90-100 грн. А если и этой высоты покупателю окажется мало, придется выложить уже 120-130 грн за штуку. Правда, если покупать оптом от 100 штук — обещают сделать хорошую скидку.





Дороже будут елки в контейнерах — от 145 до 200 грн, в зависимости от высоты. В среднем, в других украинских лесничествах ценники стартуют примерно с 50 грн за елку.





"Дерево до одного метра можно приобрести в среднем за 50 грн, метр-полтора — за 70 грн, от 1,5 до 2 метров — за 80 грн, а от 2 до 2,5 м — за 100 грн", — рассказали в Ровенском лесном хозяйстве.









Фото: beresta.by





По сравнению с прошлым годом, стоимость новогодних деревьев существенно не изменилась.





"Отпускные цены практически у всех лесхозов будут одинаковыми. Но вот цена в рознице будет разной. На каждое дерево крепят метки, поэтому по ним можно проверить легально ли спилено дерево. Стоимость может отличаться за счет легальности. Плюс — место продаж. У кого оно лучше — у того и цены выше", — отметил в разговоре Дорошенко.





При этом, самые выгодные цены на новогодние деревья и праздничные атрибуты появятся, начиная с 15-20 декабря — чем ближе праздник, тем активней продавцы опускают цены. К примеру, ценники на новогодние украшения в этот период опускаются на 20%, а то и на 50%.





Как отметят легальные деревья





Как заметили нам в Госагентстве лесных ресурсов Украины, маркировка новогодних елок будет осуществляться пластиковыми бирками или самоклеящимися этикетками, которые изготавливаются из специальной бумаги, что делает невозможным их повторное использование, так как они полностью разрушаются при попытке их отклеить.





"Была найдена значительно более выгодная альтернатива биркам — самоклеящиеся этикетки. Это позволило почти в три раза сократить расходы на маркировку елок – с 1,75 грн за бирку до 0,63 грн за самоклеящуюся этикетку. За счет этого, теневой рынок новогодних елок уменьшился почти в два раза", — рассказали в Гослесагентстве.









Фото: promin.cv.ua





Как бирки, так и самоклеящиеся этикетки будут содержать индивидуальный номер и соответствующий ему штрих-код, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверка законности происхождения елки будет происходить путем введения номера с бирки или самоклеющейся этикетки, прикрепленные к елке, на сайте ГП Лесохозяйственного инновационно-аналитического центра. В случае, если информация на сайте отсутствует, — елка, мягко говоря, "сомнительного происхождения".





Рейдовые бригады гослесохраны будут совместно с работниками Нацполиции и Госэкоинспекции, общественными инспекторами по охране окружающей среды, общественностью и представителями СМИ выявлять нарушителей правонарушителей, которым грозит штраф в размере 85-170 грн и возмещение убытков причиненных лесному хозяйству.



