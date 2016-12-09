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Экономика и Финансы
9 декабря 16, 11:00
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 09/12
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День начался укреплением гривны к евро

Максимальный курс покупки

USD составил 26.72 (-0.03) Аккордбанк (044) 593-99-68

EUR составил 28.40 (0.00) Банк Восток 11:56

RUB составил 0.415 (0.000) Мотор-банк

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.39 (-0.06) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56

EUR составил 28.10 (-0.50) Агропросперис Банк (Астра Банк)

RUB составил 0.405 (0.000) КомИнвестБанк 10:39

 

Средние курсы

USD составил 26.22 (-0.10) / 26.78 (-0.06)

EUR составил 27.77 (-0.29) / 28.61 (-0.25)

RUB составил 0.385 (+0.001) / 0.421 (0.000)
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