Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 09/12

Максимальный курс покупки
USD составил 26.72 (-0.03) Аккордбанк (044) 593-99-68
EUR составил 28.40 (0.00) Банк Восток 11:56
RUB составил 0.415 (0.000) Мотор-банк
Минимальный курс продажи
USD составил 26.39 (-0.06) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
EUR составил 28.10 (-0.50) Агропросперис Банк (Астра Банк)
RUB составил 0.405 (0.000) КомИнвестБанк 10:39
Средние курсы
USD составил 26.22 (-0.10) / 26.78 (-0.06)
EUR составил 27.77 (-0.29) / 28.61 (-0.25)
RUB составил 0.385 (+0.001) / 0.421 (0.000)