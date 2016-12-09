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Экономика и Финансы
9 декабря 16, 11:28
Наличный доллар понизился до 26,87 гривен
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В обменных пунктах Украины в пятницу, 9 декабря, наличный доллар понизился на 6 копеек.

Наличный евро потерял 22 копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,87 гривен, а евро можно купить по 28,70 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,20-26,72, продажи 26,40-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,2184, продажи-26,8678 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,77-28,80, продажи-28,20-29,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,8769, продажи-28,7027 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,180, продажи-4,050-4,500 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,840, продажи-4,227 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 8 декабря, наличный доллар потерял одну копейку. Наличный евро также понизился на одну копейку. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 26,93 гривен, евро продавался по 28,92 гривен.
URA-Inform
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