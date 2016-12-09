Гройсман рассказал, как обстоят дела с газом в стране

Об этом Владимир Гройсман заявил во время часа вопросов к Кабмину. В частности, он ответил на вопрос, достаточно ли Украине нынешнего объема голубого топлива в связи с холодной зимой.

"С энергоносителями ситуация нормальная, работаем в штатном режиме", – подчеркнул Гройсман. Отметим, что 8 декабря планируются трехсторонние газовые переговоры.

Как сообщал "УРА-Информ", также во время часа вопросов к правительству премьер-министр заявил, что реконструкция трассы "Одесса-Рени" будет продолжаться в следующем году.