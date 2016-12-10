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Экономика и Финансы
9 декабря 16, 23:58
Чем закончились трехсторонние газовые переговоры?
нафтогаз
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В то же время представитель РФ заявил, что Украина выражала готовность купить до 4 млрд кубометров газа
Украина, Россия и Европейская комиссия на трехсторонних переговорах не смогли достичь договоренностей по так называемому зимнему газовому пакету. Об этом сегодня, 9 декабря, в Брюсселе после трехсторонних газовых переговоров заявил председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, сообщает УНИАН.

"Сегодня, к сожалению, договоренностей достичь не удалось. Надеемся, что это можно будет сделать в будущем, но сегодня мы не смогли подписать дополнительное соглашение. Без дополнительного соглашения приобретение российского газа по контракту между Газпромом и Нафтогазом невозможно", - сказал он.

В то же время, как сообщает ТАСС, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Украина готова купить от 1,5 до 4 млрд кубометров газа.

"По итогам можно сказать, что украинская сторона выразила готовность купить от 1,5 до 4 млрд кубометров газа в зимний период для того, чтобы обеспечить надежное снабжение украинских потребителей и транзит европейским потребителям", - заявил Новак.

Он также отметил, что Газпром готов предоставить газ Украине, отметил министр.

Напомним, в ходе трехсторонних переговоров обсуждались вопросы транспортировки российского газа в Европу по территории Украины и возможной закупки голубого топлива Нафтогазом Украины у Газпрома.

Перед началом переговоров Андрей Коболев озвучил позицию Украины: закупки топлива у Газпрома на зимний период могут возобновиться при соблюдении ряда условий. В первую очередь, речь идет о цене газа. Второе условие - отказ от формулы "бери или плати": по словам Коболева, чтобы Нафтогаз мог купить газ у Газпрома, компания обязана внести предоплату в размере от $600 млн (что неприемлемо). Третье условие - Нафтогаз не будет оплачивать объемы газа, которые Газпром поставит на территорию ОРДЛО. Эти моменты и планировалось оговорить в отдельном дополнительном соглашении к договору о поставках газа.  
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