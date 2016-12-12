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Экономика и Финансы
12 декабря 16, 14:00
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 12/12
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Первая половина дня не принесла существенных изменений

Максимальный курс покупки

USD составил 26.80 (0.00) Platinum Bank 10:00

EUR составил 28.50 (0.00) Правэкс-Банк 10:00

RUB составил 0.422 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57

 

Минимальный курс продажи

USD составил 26.40 (0.00) Банк Пивденный 10:00

EUR составил 28.00 (-0.30) Первый Инвестиционный банк 10:00

RUB составил 0.409 (0.000) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56

 

Средние курсы

USD составил 26.28 (-0.01) / 26.81 (-0.01)

EUR составил 27.68 (+0.01) / 28.54 (+0.01)

RUB составил 0.388 (-0.004) / 0.426 (0.000)
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