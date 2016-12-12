Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 12/12

Максимальный курс покупки
USD составил 26.80 (0.00) Platinum Bank 10:00
EUR составил 28.50 (0.00) Правэкс-Банк 10:00
RUB составил 0.422 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.40 (0.00) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.00 (-0.30) Первый Инвестиционный банк 10:00
RUB составил 0.409 (0.000) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
Средние курсы
USD составил 26.28 (-0.01) / 26.81 (-0.01)
EUR составил 27.68 (+0.01) / 28.54 (+0.01)
RUB составил 0.388 (-0.004) / 0.426 (0.000)