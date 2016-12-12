Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 12/12

Максимальный курс покупки
USD составил 26.80 (0.00) Platinum Bank 10:00
EUR составил 28.30 (0.00) Банк Восток 11:56
RUB составил 0.422 (0.000) ВТБ Банк (099) 309-89-57
Минимальный курс продажи
USD составил 26.40 (0.00) Банк Пивденный 10:00
EUR составил 28.00 (0.00) Первый Инвестиционный банк 10:00
RUB составил 0.409 (0.000) Коммерческий Индустриальный Банк 11:56
Средние курсы
USD составил 26.28 (0.00) / 26.81 (-0.00)
EUR составил 27.68 (-0.00) / 28.54 (-0.00)
RUB составил 0.388 (0.000) / 0.426 (0.000)