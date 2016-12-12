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Экономика и Финансы
12 декабря 16, 18:28
Кристин Лагард будут судить за халатность
Кристин Лагард
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Кристин Лагард могут посадить в тюрьму.
Кристин Лагард могут посадить в тюрьму.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности, приведшей к неправильному использованию государственных средств.

Как пишет The Guardian, глава МВФ обвиняется в способствовании необоснованной выплаты из госбюджета 400 млн евро бизнесмену Бернару Тапи в ее бытность министром финансов Франции (с 2007 по 2011 год).  

В начале 90-х годов прошлого века Бернар Тапи требовал от государства компенсацию после продажи своей доли Adidas банку Credit Lyonnais. Бизнесмен утверждал, что банк, принадлежащий в то время государству, его обманул. Тапи мотивировал свои требования тем, что финучреждение, по его словам, перепродало свою долю гораздо дороже.

Спор между Тапи и Credit Lyonnais был под контролем минфина Франции. В 2008 году бизнесмен через арбитражный суд получил выплату из госбюджета.

Сообщается, что суд начнется 12 декабря и продлится до 20 числа. Если вину Лагард докажут, ей грозит тюремное заключение до года и штраф в размере 15 000 евро.

Как сообщал Корреспондент.net, готовиться судить главу МВФ Кристин Лагард начали еще в июле текущего года. 
Korrespondent
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