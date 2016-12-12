Кристин Лагард будут судить за халатность

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предстанет перед судом по обвинению в служебной халатности, приведшей к неправильному использованию государственных средств.

Как пишет The Guardian, глава МВФ обвиняется в способствовании необоснованной выплаты из госбюджета 400 млн евро бизнесмену Бернару Тапи в ее бытность министром финансов Франции (с 2007 по 2011 год).

В начале 90-х годов прошлого века Бернар Тапи требовал от государства компенсацию после продажи своей доли Adidas банку Credit Lyonnais. Бизнесмен утверждал, что банк, принадлежащий в то время государству, его обманул. Тапи мотивировал свои требования тем, что финучреждение, по его словам, перепродало свою долю гораздо дороже.





Спор между Тапи и Credit Lyonnais был под контролем минфина Франции. В 2008 году бизнесмен через арбитражный суд получил выплату из госбюджета.





Сообщается, что суд начнется 12 декабря и продлится до 20 числа. Если вину Лагард докажут, ей грозит тюремное заключение до года и штраф в размере 15 000 евро.





Как сообщал Корреспондент.net, готовиться судить главу МВФ Кристин Лагард начали еще в июле текущего года.



