Украина и Латвия будут сотрудничать в сфере экономики

Так, Украина и Латвия планируют активизировать сотрудничество в сфере экономики. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам – уже была восстановлена работа комиссии, которая не работала еще с 2012 г. Хочется отметить работу украинских и латышских экспертов. Есть надежда, что данный протокол, подписанный по результатам заседания комиссии, будет затем являться дорожной картой для сотрудничества на ближайшие месяцы - сказала она. А министр экономики Латвии Арвилис Ашераденс добавил, что Украина входит в список крупнейших торговых партнеров для Латвии.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин настроен на плодотворное сотрудничество с МВФ.