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Новости
Экономика и Финансы
13 декабря 16, 16:37
Украина и Латвия будут сотрудничать в сфере экономики
Климпуш-Цинцадзе
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Украина и Латвия уже подписали протокол о сотрудничестве.

Так, Украина и Латвия планируют активизировать сотрудничество в сфере экономики. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам – уже была восстановлена работа комиссии, которая не работала еще с 2012 г. Хочется отметить работу украинских и латышских экспертов. Есть надежда, что данный протокол, подписанный по результатам заседания комиссии, будет затем являться дорожной картой для сотрудничества на ближайшие месяцы - сказала она. А министр экономики Латвии Арвилис Ашераденс добавил, что Украина входит в список крупнейших торговых партнеров для Латвии.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин настроен на плодотворное сотрудничество с МВФ.
URA-Inform
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