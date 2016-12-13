Студентам пообещали стипендии по две тысячи гривен

На следующий год студенческая стипендия предусматривается в пределах от 1,6 тысяч до 2 тысяч гривен, контролировать ее распределение будут студсоветы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, размер стипендиального фонда для студентов на следующий год увеличен на 576 миллионов гривен.

"Правительство на 576 миллионов гривен увеличило весь стипендиальный фонд. Мое мнение – те, кто учится лучше, должны получать больше", – сказал он.

При этом премьер подчеркнул, что в следующем году кроме социальной сохранится и обычная стипендия из госбюджета.

Отметим, средняя стипендия на сегодняшний день составляет 830 гривен.

В конце прошлого месяца Минобразования презентовало новую систему обеспечения стипендиями, согласно которой ее будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге.