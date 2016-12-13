Студентам пообещали стипендии по две тысячи гривен

На следующий год студенческая стипендия предусматривается в пределах от 1,6 тысяч до 2 тысяч гривен, контролировать ее распределение будут студсоветы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.Он отметил, что это немного, но пока ее размер будет таким.
По его словам, размер стипендиального фонда для студентов на следующий год увеличен на 576 миллионов гривен.
"Правительство на 576 миллионов гривен увеличило весь стипендиальный фонд. Мое мнение – те, кто учится лучше, должны получать больше", – сказал он.
При этом премьер подчеркнул, что в следующем году кроме социальной сохранится и обычная стипендия из госбюджета.
Отметим, средняя стипендия на сегодняшний день составляет 830 гривен.
В конце прошлого месяца Минобразования презентовало новую систему обеспечения стипендиями, согласно которой ее будут получать не все студенты с усредненной четверкой за сессию, а те, что заняли высокие места в рейтинге.