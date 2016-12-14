Украина гарантирует транзит газа из РФ в Европу

Украина гарантирует доставку в полном объеме, в соответствии с действующим контрактом на транзит природного газа, который был подписан "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом". Об этом, комментируя слова министра энергетики России Александра Новака, заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Дмитрий Столярчук.

Он еще раз подчеркнул, что Украина была и остается надежным транзитером российского газа европейским потребителям.

Напомним, 5 декабря Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования АМКУ к "Газпрому" о принудительном взыскании с российской компании штрафа в размере 172 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Новак после прошедшей 9 декабря в Брюсселе трехсторонней встречи сообщил, что получил устные гарантии от вице-президента Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича о том, что Украина не будет принимать никаких действий по реализации решения украинского суда.