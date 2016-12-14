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Новости
Экономика и Финансы
14 декабря 16, 15:42
Учителям с января повысят зарплаты
учитель
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Соответствующее решение о зарплатах было принято сегодня на заседании правительства.

Так, Кабинет министров повысил педагогам зарплаты на два тарифных разряда - с первого января 2017 г. Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Как известно, ранее анонсировалось, что Кабмин намерен принять решение по повышению зарплат для служащих сферы образования. По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, повышение зарплат достигнет 50%. Более того, Гройсман также заявил и об увеличении размера стипендий для учащихся почти в 2,5 раза.

Как сообщал УРА-Информ, минимальная зарплата в Украине с января 2017 г. будет повышена до 3200 грн.
URA-Inform
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