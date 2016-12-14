"Киевэнерго": по чем отопление в домах без счетчиков?

Об этом передали в пресс-службе "Киевэнерго". Согласно данным "Киевэнерго", стоимость отопления в домах без счетчиков составит около 23 грн за 1 кв.м. площади квартиры. Более того, в платежках жителей столичных многоэтажек без теплосчетчиков отображается перерасчет стоимости отопления за октябрь.

Сумма перерасчета при этом индивидуальная для каждого дома – она зависит от количества суток оказания услуги в октябре. Платежки же за отопление начнут поступать киевлянам уже после 15 декабря, а оплатить можно до конца календарного месяца.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре киевляне получили платежные квитанции от " Киевэнерго" с неверно указанными в них суммами.