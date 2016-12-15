Как изменятся налоги для бизнеса с 1 января?

Почти каждый новый год украинских предпринимателей ожидают сюрпризы: принципы налогообложения часто меняются. И только при подаче отчетов можно узнать о том, что налогов нужно заплатить больше. А возможно, еще и штраф выпишут за невыполнение недавно принятых норм.





Как избежать таких ситуаций в 2017 году?





Какие законодательные изменения повлияют на жизнь украинских частных предпринимателей в следующем году.





1. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект №5130, который предусматривает повышение минимальной заработной платы до 3 200 грн.





Это означает, что база налогообложения автоматически возрастет. Хотя сами налоговые ставки не изменятся. "Если учитывать то, что бюджетом собираются установить уровень минимальной заработной платы в размере 3 200 грн, то сумма Единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд будет равна 22% от минималки - 704 грн в месяц, независимо от получения прибыли", - рассказывает управляющий партнер юрфирмы Мисечко и Партнеры Владимир Мисечко. Получается, что для большинства предпринимателей размер этого сбора увеличится почти в два раза. Ведь раньше он составлял 352 грн. По словам юриста, столько будут платить в следующем году только плательщики налога 1-й группы (0,5 от минимального размера страхового взноса).





2. Физические лица-предприниматели, за исключением тех, которые пребывают на едином налоге 1-й группы, с 2017 года будут обязаны платить ЕСВ в том числе за месяцы, в которых они не получили дохода. Даже если физлицо-предприниматель находится на общей системе налогообложения и не ведет бизнес (так называемые нулевки). Поэтому частный консультант по вопросам налогообложения Елена Ильина советует в срочном порядке закрыть неживые ФЛП в течение декабря.





3. "Кроме того, увеличение минимальной заработной платы коснется и предпринимателей, использующих наемный труд, то есть 2-й и 3-й групп, поскольку они уплачивают за наемных сотрудников зарплатные налоги, привязанные к размеру заработной платы", - рассказывает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex адвокат Виктор Мороз.





Минимальный страховой взнос за наемного работника с 1 января будет равен 704 грн. А минимальная общая налоговая нагрузка на одного работника с трудовой книжкой составит 1184 грн/месяц.





4. Как говорит Мисечко, с принятием нового размера минимальной заработной платы возрастет размер единого налога, подлежащий к уплате. На ФЛП 3-й группы плательщиков единого налога ее увеличение не повлияет, поскольку размер налога, который они платят, определяется в зависимости от полученного дохода (5% от выручки).





Иначе обстоят дела для других групп. Так, единый налог для плательщиков 1-й группы составляет 10% от минимальной заработной платы (то есть увеличится до 320 грн), 2-й группы - 20% (возрастет до 640 грн).





5. Елена Ильина обращает внимание на то, что вырастет также объем некоторых штрафов за нарушение трудового законодательства.





Например, по ее словам, с 1 декабря уже действует штраф в 30 минимальных зарплат за каждого работника за следующие нарушения:





• допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора;





• оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы за полное рабочее время.





6. Как рассказывает замглавы стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта, жизнь частных предпринимателей может еще немного измениться в следующем году, если будет окончательно принят законопроект Минфина № 5368. В частности, он предусматривает для предпринимателей возможность каникул по налогу на чистую прибыль сроком на 5 лет. Основное условие - оборот не должен превышать 3 млн грн в год. Это может быть, например, предприниматель, у которого есть ларек. Хотя таких бизнесменов временная отмена налога на прибыль вряд ли заинтересует, поскольку они и так минимизируют этот показатель.





7. Виктор Мороз добавляет, что сейчас активно муссируется вопрос об отмене льгот для физических лиц-предпринимателей, занимающихся аграрным бизнесом. Так что их тоже могут ожидать сюрпризы.



