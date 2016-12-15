Доллар в обменниках сегодня повысился на четыре копейки

Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,96 гривен, в евро продается по 28,64 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-27,00, продажи 26,60-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3631, продажи-26,9633 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,85-28,60, продажи-28,00-29,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,7637, продажи-28,6413 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи-4,250-4,550 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,835, продажи-4,405 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 декабря, наличный доллар повысился на одну копейку. Наличный евро набрал пять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,92 гривен, а евро можно было купить по 28,72 гривен.