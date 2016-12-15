Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.00
USD
26.31
RUB
0.43
EUR
27.50
USD
26.24
RUB
0.43
EUR
28.60
USD
26.94
RUB
0.44
Новости
Экономика и Финансы
15 декабря 16, 12:38
Доллар в обменниках сегодня повысился на четыре копейки
доллар
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В обменных пунктах Украины в четверг, 15 декабря, наличный доллар повысился на четыре копейки.

Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 26,96 гривен, в евро продается по 28,64 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,30-27,00, продажи 26,60-27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3631, продажи-26,9633 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 26,85-28,60, продажи-28,00-29,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,7637, продажи-28,6413 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,300, продажи-4,250-4,550 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,835, продажи-4,405 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 14 декабря, наличный доллар повысился на одну копейку. Наличный евро набрал пять копеек. Таким образом вчера доллар продавался по 26,92 гривен, а евро можно было купить по 28,72 гривен.
URA-Inform
Ещё по теме:
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 12/12
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 12/12
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 12/12
Утренний обзор рынка наличной валюты Киева на 13/12
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дневной обзор рынка наличной валюты Киева на 15/12
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 15/12
noimageКак изменятся налоги для бизнеса с 1 января?
noimage"Киевэнерго": по чем отопление в домах без счетчиков?
noimageВечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 14/12
Лента новостей
Загрузка...