Турция завалила Украину дешевыми помидорами

Потребление импортных помидоров в Украине в этом году увеличилось почти в два раза. По данным "Инфо-Шувар", за 11 месяцев текущего сезона украинские импортеры приобрели на внешних рынках почти 33 тыс. тонн помидоров. Этот объем почти в два раза превышает результаты всего прошлогоднего сезона, когда общий объем импорта составил чуть более 16 тыс. тонн.

Эксперты рынка сообщают, что сейчас, почти весь томат, который предлагается в Украине — это импортная продукция, которая к тому же начала дешеветь в последние дни. "Начиная с ноября, рынок помидоров в Украине мажет полностью формируется за счет предложения импортного томата. За больших расходов на отопление и освещение теплиц, себестоимость украинских тепличных томатов зимой становится слишком высокой для того, чтобы эта продукция была способна конкурировать на внутреннем рынке", — рассказывает Татьяна Гетьман, эксперт плодоовощного рынка Восточной Европы.

Турция стала главным поставщиком дешевых томатов на украинский рынок. Это произошло из-за потери рынка России в января 2016 года. В результате Турция была вынужденна переориентировать объемы поставок на другие рынки сбыть, в частности Украины.

Таким образом, по данным Государственной фискальной службы Украины за 11 месяцев 2016 года в Украину было завезено турецких помидоров на $23,3 млн. Отметим, что за 12 месяцев 2015 год Турция завезла в Украину помидоров на $13,8 млн.

"Ограничение Россией экспорта из Турции спровоцировало существенное снижение цены на томат внутри самой страны-производителя. Поэтому турецкая продукция очень заметно подешевела в последние дни и в Украине — говорит Гетьман. По данным "Инфо-Шувар", на самом оптовом рынке западного региона "Шувар", сейчас вместе импортный томат предлагается по цене 14-16 грн/кг. Это почти на 40% дешевле, чем неделю назад и в 1,5 раза ниже цены, которая сформировалась в середине декабря 2015 года. Аналогичная ситуация наблюдается и на других оптовых рынках страны".

Следует отметить, что к концу текущего года объем импорта может вырасти еще на 7-10%, за повышенного спроса на помидор накануне новогодних праздников.