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Новости
Экономика и Финансы
16 декабря 16, 14:18
МВФ доволен результатами в Украине
МВФ
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Международный валютный фонд заметил хорошие результаты макроэкономической стабилизации в Украине.

Мы даже увидели превышение отдельных показателей в фискальной сфере. Об этом сегодня в пятницу, 16 декабря, во время круглого стола заявил представитель Фонда в Украине Жером Ваше.

Вместе с тем, по его словам, фискальная ситуация все еще остается непростой. Все еще существует необходимость постоянство пополнять государственные финансы по крайней мере на среднесрочную перспективу.

Сейчас Украина и МВФ должны перейти к рассмотрению вариантов структурных реформ, что является сложной задачей, - пояснил Ваше, добавив, что есть вопросы борьбы с коррупцией и он надеется на прозрачность в фискальной сфере - это будет важным компонентом в дальнейшем, - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, МВФ пересмотрел график своей программы расширенного финансирования Украины. Так, Валютный фонд может выделить Украине 5,4 млрд долл. – уже в 2017 г. Об этом сказано в обновленном графике программы финансирования EFF, обнародованном на сайте МВФ. Сообщается, что МВФ хочет выделять средства ежеквартально.
URA-Inform
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