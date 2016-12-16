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Новости
Экономика и Финансы
16 декабря 16, 17:57
Зубко: 80% украинского жилфонда построено до 90-х годов
хрущевка
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Кабмин готовит постановление касательно условий проведения обследований жилых домов.

Около 80% жилого фонда Украины построено до 90-ых годов. Об этом в эфире программы "События" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития и ЖКХ Зубко. По его словам - в Украине имеется закон про регулирование градостроительной деятельности, в котором установлен порядок обследования зданий и зачисление их в ветхий фонд.

В условиях же децентрализации, когда речь - об увеличении местных бюджетов - только в 2015 и 2016 годы в бюджеты поступило 27 млрд и 44 млрд грн - сказал Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком рухнул жилой дом – 24 ноября. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.
URA-Inform
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