Зубко: 80% украинского жилфонда построено до 90-х годов

Около 80% жилого фонда Украины построено до 90-ых годов. Об этом в эфире программы "События" заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития и ЖКХ Зубко. По его словам - в Украине имеется закон про регулирование градостроительной деятельности, в котором установлен порядок обследования зданий и зачисление их в ветхий фонд.

В условиях же децентрализации, когда речь - об увеличении местных бюджетов - только в 2015 и 2016 годы в бюджеты поступило 27 млрд и 44 млрд грн - сказал Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, в Кропивницком рухнул жилой дом – 24 ноября. В результате инцидента никто из граждан не пострадал.