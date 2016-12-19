Данилюк о национализации ПриватБанка и следующем траншуе МВФ

МВФ и Международный банк реконструкции и развития поддерживают такое решение. Об этом в понедельник, 19 декабря, во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк. Он также пояснил, что в наблюдательный совет банка войдут лучшие мировые специалисты в этой сфере, представители международных организаций, а также международные партнеры.

Вместе с тем глава Нацбанка Валерия Гонтарева на брифинге заявила, что переход "ПриватБанка" в государственную собственность было единственной возможностью сохранить средства вкладчиков и спасти финансовую систему. Таким образом, мы защищаем более 20 миллионов граждан Украины, которые обслуживаются и хранят деньги в этом банке, - пояснила Гонтарева.

По ее словам, в первую очередь речь идет о 3,2 миллионах пенсионеров, более 500 тысяч студентов и 1,6 миллионах других социально незащищенных граждан, - отметила Гонтарева. Напомним, Валерия Гонтарева заявила, что НБУ не ожидает значительного оттока депозитов из "ПриватБанка" после национализации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александ Данилюк заверил, чтоо клиенты "ПриватБанк" будут иметь свободный доступ к своим счетам. Все банкоматы и терминалы банка продолжают работать. По его словам, согласно процедурным причинам на один день будет приостановлено обслуживание клиентов юридических лиц.