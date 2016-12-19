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Новости
Экономика и Финансы
19 декабря 16, 11:29
Данилюк о национализации ПриватБанка и следующем траншуе МВФ
Данилю,Данилюк
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Национализация ПриватБанка приблизит Украину к получению следующего транша от Международного валютного фонда.

МВФ и Международный банк реконструкции и развития поддерживают такое решение. Об этом в понедельник, 19 декабря, во время брифинга заявил министр финансов Александр Данилюк. Он также пояснил, что в наблюдательный совет банка войдут лучшие мировые специалисты в этой сфере, представители международных организаций, а также международные партнеры.

Вместе с тем глава Нацбанка Валерия Гонтарева на брифинге заявила, что переход "ПриватБанка" в государственную собственность было единственной возможностью сохранить средства вкладчиков и спасти финансовую систему. Таким образом, мы защищаем более 20 миллионов граждан Украины, которые обслуживаются и хранят деньги в этом банке, - пояснила Гонтарева.

По ее словам, в первую очередь речь идет о 3,2 миллионах пенсионеров, более 500 тысяч студентов и 1,6 миллионах других социально незащищенных граждан, - отметила Гонтарева. Напомним, Валерия Гонтарева заявила, что НБУ не ожидает значительного оттока депозитов из "ПриватБанка" после национализации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр финансов Украины Александ Данилюк заверил, чтоо клиенты "ПриватБанк" будут иметь свободный доступ к своим счетам. Все банкоматы и терминалы банка продолжают работать. По его словам, согласно процедурным причинам на один день будет приостановлено обслуживание клиентов юридических лиц.
URA-Inform
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