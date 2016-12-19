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Экономика и Финансы
19 декабря 16, 11:30
Курс доллара отреагировал на новости о Приватбанке
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Дилеры банков прогнозируют очень широкий коридор по доллару на сегодняшних торгах на межбанке, на черном рынке доллар дорожает

курс доллара на понедельник, 19 декабря, на уровне 2633,18 грн за $100.

Торги по доллару на межПриватбанка и технические работы этого банка 19 декабря по платежам юридических лиц — дилеры банков прогнозируют очень широкий коридор по доллару на сегодняшних торгах: 26,05-26,45 гривень.

На черном рынке доллар в покупке вырос на 3 копейки до 27,08 грн/$, а в продаже не изменился — 27,15 грн.

Напомним, в пятницу Национальный банк понизил официальный курс гривны до 26,33 грн/$.

Ранее в ходе пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева выразила уверенность, что национализация ПриватБанка не отразится на валютном рынке.
Delo
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