Курс доллара отреагировал на новости о Приватбанке

курс доллара на понедельник, 19 декабря, на уровне 2633,18 грн за $100.



Торги по доллару на межПриватбанка и технические работы этого банка 19 декабря по платежам юридических лиц — дилеры банков прогнозируют очень широкий коридор по доллару на сегодняшних торгах: 26,05-26,45 гривень.

На черном рынке доллар в покупке вырос на 3 копейки до 27,08 грн/$, а в продаже не изменился — 27,15 грн.

Напомним, в пятницу Национальный банк понизил официальный курс гривны до 26,33 грн/$.

Ранее в ходе пресс-конференции глава НБУ Валерия Гонтарева выразила уверенность, что национализация ПриватБанка не отразится на валютном рынке.