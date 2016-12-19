Государство в будущем продаст Приватбанк

После перехода ПриватБанка в госсобственность часть государственных банков в банковском секторе будет очень существенной, отметил сегодня на брифинге глава Минфина Александр Данилюк.





При этом у государства нет планов быть собственником такой большой доли в банковском секторе.





"Поэтому после того как банк полностью стабилизируется, начнет реализовывать свой стратегический план развития, государство планирует этот банк продать… на прозрачных условиях", — заверил Данилюк.





По его словам, продажа ПриватБанка создаст нормальные конкурентные условия на финансовом рынке.





Напомним, вечером 18 декабря Кабинет министров и Совет нацбезопасности и обороны Украины поддержали национализацию ПриватБанка.





Глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что общая потребность ПриватБанка в капитале составляет 148 млрд грн. Первый транш составит 43 млрд грн.