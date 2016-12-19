Дубилет: В банкоматах "ПриватБанка" имеются наличные

Так, по словам Дубилета – на данный момент в банкоматах "ПриватБанка" имеются наличные, и сейчас у банка зафиксированы рекорды по снятию денег – добавил он. Также известно, что ранее Петр Порошенко предлагал Раде гарантировать вкладчикам государственных банков возмещение суммы вклада, не превышающей предельный размер – то есть 200 тыс. грн

Как сообщалось, 18 декабря Кабмин принял решение о национализации " ПриватБанка". 19 декабря министр экономического развития Степан Кубив также заявил, что работа по переводу банка в госсобственность велась уже давно – последние 2,5 года. Велась аудиторская проверка капитала, активов и т.п.