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Новости
Экономика и Финансы
19 декабря 16, 16:24
Дубилет: В банкоматах "ПриватБанка" имеются наличные
приватбанк
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Экс-глава правления АКБ "ПриватБанк" – Александр Дубилет - успокоил людей, отметив, что в банкоматах банка наличности достаточно.

Так, по словам Дубилета – на данный момент в банкоматах "ПриватБанка" имеются наличные, и сейчас у банка зафиксированы рекорды по снятию денег – добавил он. Также известно, что ранее Петр Порошенко предлагал Раде гарантировать вкладчикам государственных банков возмещение суммы вклада, не превышающей предельный размер – то есть 200 тыс. грн

Как сообщалось, 18 декабря Кабмин принял решение о национализации " ПриватБанка". 19 декабря министр экономического развития Степан Кубив также заявил, что работа по переводу банка в госсобственность велась уже давно – последние 2,5 года. Велась аудиторская проверка капитала, активов и т.п.
URA-Inform
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