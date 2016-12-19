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Экономика и Финансы
19 декабря 16, 17:28
Украина получит на реформы от Евросоюза 104 млн евро
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Реализация в Украине реформы госуправления рассчитана на пять лет.

Так, Евросоюз выделит Украине помощь в размере 104 млн евро - на реформу системы госуправления, реализация которой планируется в следующие пять лет. Об этом передает пресс-служба правительства.

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и гендиректор Еврокомиссии отметили, что было подписано соглашение про финансирование реформы госуправления 19 декабря в Брюсселе. Реформа госслужбы – основная для реализации всех прочих реформ Украины. Основным препятствием сейчас являются низкие зарплаты людей, которые несут ответственность и за госбюджет, и за управление госмашиной  - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал УРА-Информ, ЕС намерен выделить Украине помощь на развитие приграничного сотрудничества.
URA-Inform
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