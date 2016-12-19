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Новости
Экономика и Финансы
19 декабря 16, 17:48
Украина меньше экспортировала товаров, чем ввезла
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За девять месяцев 2016-го больше всего сократился экспорт драгоценных и полудрагоценных камней, химической продукции и транспортных средств

Дефицит текущего счета платежного баланса за девять месяцев 2016-го составит $2,7 млрд, тогда как в течение аналогичного периода предыдущего года профицит составлял $128 млн. Об этом сообщают в Национальном банке.

За девять месяцев Украина экспортировала товаров на сумму $23,76 млрд, что на 9,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Экспорт услуг также сократился, тем не менее, менее существенно — на 3,1% до $9,044 млрд.

Больше всего сократился экспорт минеральных продуктов (на 20%), продукции химической промышленности и связанных отраслей, в частности, удобрений (на 32,3%), природного или культивированного жемчуга, драгоценных или полудрагоценных камней (на 51,7%), средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, (на 27%), ядерных реакторов, котлов, машин (на 22,8%). При этом Украина существенно нарастила экспорт лишь жиров и масла животного/растительного происхождения (на 21,3%), фармацевтической продукции (на 9,6%), текстильных материалов и изделий (на 8,7%), обуви, головных уборов и зонтиков (7,7%).
Delo
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