ПриватБанк заявил об очередной информационной атаке

ПриватБанк сообщает об информационной атаке, которая ведется против его клиентов.





"Очередная информационная атака на крупнейший украинский банк ПриватБанк, связанная с "псевдонационализацией" банка, в первую очередь направлена на клиентов банка и является попыткой дестабилизации политической ситуации в стране", - говорится в официальном пресс-релизе.





ПриватБанк сообщает, что в Украине сегодня нет юридического понятия и законодательного пути национализации того или иного стабильно работающего финучреждения. Это свидетельствует о фейковости информации, распространяемой среди клиентов банка через sms, мессенджеры, звонки коммерческих колл-центров и отдельными СМИ, пишет пресс-служба.





Финучреждение подчеркивает, что сейчас проводит согласованные с Национальным банком Украины действия по программе докапитализации, которая рассчитана до конца 2018 года, и выполняет все нормативы деятельности банков в Украине.





ИТ-директор финучреждения Дмитрий Дубилет у себя в Facebook напомнил, что о национализации ПриватБанка впервые заговорили два года назад ("...когда наш любимец депутат Онищенко зарегистрировал законопроект о национализации ПриватБанка, и эту волну подхватил Интер").





"Представьте себя на месте главы НБУ. Как бы вы проводили национализацию? Наверное, вы бы постарались провести ее как можно скорее, без нагнетания, чтобы не испугать вкладчиков и не расшатать и без того некрепкую экономику нашей несчастной страны. Но что мы видим вместо этого? Конкретные люди и конкретные СМИ снова и снова пугают этой темой украинцев... Зачем они это делают? Именно для того, чтобы украинцы массово пошли в наши отделения и банкоматы "перепрятывать сало", - написал Дубилет.





По мнению Дубилета, за атакой на банк стоят не только "конкретные люди", но и "конкретная страна".





Первый зампредседателя правления Олег Гороховский напоминает на своей странице в Facebook, что национализация банка не имеет для вкладчиков и клиентов никаких последствий, так как просто приводит к смене собственников. "Если бы государство хотело нас национализировать, то оно бы действовало "без шума и пыли", но тут все по-другому: используя непонимание гражданами сути национализации, разгоняют панику для того чтобы, по задумке организаторов, это привело к неплатежам и остановке банка", - пишет он.





Таким образом, речь идет об атаке на банк, и в банке, по словам Гороховского, знают, кто является ее заказчиком.





Ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева говорила, что верификация программы докапитализации ПриватБанка должна быть завершена до конца года.





В ноябре заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова говорила, что регулятор проверяет, как ПриватБанк выполнил второй этап докапитализации.





В конце ноября международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ПриватБанка на уровне ССС. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне С. Относительно капитализации агентство отметило, что нормативный коэффициент достаточности капитала банка находится на уровне около 10%, что вдвое больше чем уровень в 5%, к которому НБУ разрешил банкам снизить этот показатель капитализации в течение 2016-2017 годов.





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